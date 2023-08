Ex-BBB Lucas se revolta após José Loreto dar em cima de Eslovênia: ‘sem caráter’

Antes de abrir o jogo sobre o ator, Lucas já havia mandado um recado nos stories do Instagram na semana passada: “Respeita o relacionamento dos outros e principalmente quem nunca deu abertura pra essas liberdades”. “Tem gente que interpreta o mais forte que o mundo. Está achando o quê?! Respeita o relacionamento alheio. Você não é melhor do que ninguém. Se enxerga, seu sem caráter”, disparou Lucas.

Lucas Bissoli se revoltou com José Loreto nesta segunda-feira (31), acusando o ator de dar em cima de Eslovênia Marques, com quem namora desde o Big Brother Brasil 22.

