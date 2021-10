Ex-bbb Lucas Penteado flagra traição da noiva com segurança e mostra tudo em live

Internautas ficaram confusos com a live sem entender o que estava acontecendo. Incluindo, Gil do Vigor, que questionou: “Gente, o que houve?”.

Nas imagens, Lucas parece tirando satisfações com o porteiro para saber quem estava em seu apartamento, em seguida aparece brigando com Julia: “E a senhora? Como vai fazer agora? Fui lá no Altas Horas, dei entrevista, falei que te amava…”, disse.

O ex-bbb Lucas Penteado, 24, movimentou a internet ao flagrar uma traição da noiva, Julia, com um segurança e mostrar tudo em uma live no Instagram.

