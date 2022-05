Ex-BBB Lucas Bissoli faz harmonização facial; veja o resultado

“Realizamos um protocolo para tratar e melhorar a qualidade da pele, trazendo maior viço, uniformidade do tom da pele, diminuição dos poros e hidratação, já que o Lucas faz questão de não utilizar filtros do Instagram, assim, tivemos o cuidado de associarmos esses tratamentos ao seu planejamento. Assim como a utilização de neuromoduladores e preenchedores em baixa quantidade. Lembrando sempre que prevenir o processo de envelhecimento é o melhor caminho. Assim obtemos resultados cada vez mais naturais”, informou Élida Moret, profissional responsável pelo procedimento.

A intervenção estética promete “corrigir” os ângulos e alinhamento do rosto. No caso do rapaz, foi realizado algo mais leve, para melhorar a aparência da pele, usando poucas quantidades de produto.

