Ex-BBB Laís Caldas faz lipo LAD: 'mais de 10h de cirurgia'

"Desde já quero agradecer ao meu amor, que sempre está ao meu lado, me apoiando em tudo e me ajudando. Gustavo está fazendo tudo. Desde o início ele falou que ia cuidar de mim desde o início ele falou que ia cuidar de mim e que não precisava contratar ninguém e nem que minha mãe viesse. Fiquei meio assim, achando que ele não ia conseguir porque iria passar mal, mas meu bichinho é forte e muito companheiro! Tenho cada vez mais orgulho do homem exemplar que está ao meu lado! Obrigada, amor! Te amo, muito", escreveu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.