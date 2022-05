Ex-bbb Jessi muda de visual mais uma vez e surge de cabelos longos

"Veiooo aí… as tão esperadas tranças feitas por ninguém menos que minha mãe! E aí, com trança ou sem?", escreveu ela, publicando um vídeo com o antes e o depois da mudança.

Jessilane Alves mudou mais uma vez o visual desde que saiu do BBB22. A professora de Biologia optou por tranças afro em um tom louro médio e compartilhou a novidade com os seguidores.

