Ex-BBB Jaquelline Grohalski acusa namorado por agressão

A equipe de Jaquelline Grohalski divulgou um comunicado nos stories do Instagram da cantora e ex-BBB após ela divulgar um vídeo em que aparece sangrando e no meio de uma discussão , no último sábado (18). Foi confirmado que Jaquelline estava sofrendo agressões por parte do atual namorado.

"A Jaquelline se encontra muito abalada ainda com toda essa situação. No momento ela está sendo assistida por uma equipe multidisciplinar", afirma o comunicado. A equipe acrescenta que não divulgou informações após o vídeo por ter se tratado de uma "briga de casal em que ela foi agredida".

"Peço que todos tenham muita compreensão, pois ela tem uma filha pequena, que estamos tentando não deixar ver nenhuma situação. Todas as medidas judiciais estão sendo tomadas, pois se trata de lesão corporal, ameaça e furto", finaliza a nota.

O vídeo publicado por Jaquelline tinha poucos segundos e ficou brevemente no ar no Instagram. Ela aparecia com a boca machucada, sangrando, e chorava. Ao fundo, era possível ouvir batidas na porta. "Vai embora! Vai embora daqui", ela gritou. A voz de um homem é escutada junto de um grito da ex-BBB. "Olha o que você fez comigo", diz o namorado.