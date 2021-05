Ex-BBB Gleici pede R$ 90 mil de dentista após modificações no nariz

A campeã do BBB 18 e agora ex-participante do “No Limite”, Gleici Damasceno, decidiu processar a profissional que realizou procedimentos em seu nariz recentemente, pedindo R$ 80 mil de indenização.

A briga começou após Gleici chamar atenção com o nariz diferente no programa ‘Encontro” com Fátima Bernardes, e a dentista Nayane de Souza Pacheco fazer um post revelando alguns procedimentos feitos por Gleici no rosto.

Gleici havia feito apenas preenchimentos com Nayane, e depois disso fez uma cirurgia plástica no nariz, resultado que foi visto no “Encontro”. Com o post de Nayane, a ex-BBB se sentiu exposta.

Gleici pede indenização por danos morais, apontando que a dentista tirou proveito de sua imagem para se autopromover, além de ter causado constrangimento por expor os procedimentos aos quais ela se comprometeu, violando os sigilo do paciente, que faz parte do código de ética,