Ex-bbb Gil do Vigor ganha novo quadro na Globo

O pernambucano, que posou ao lado do novo affair recentemente, contou a novidade nas redes sociais pouco antes da estreia no programa de hoje. “Eu tô muito grato e muito feliz por mais essa oportunidade. Tenho certeza que vocês vão gostar muito!”.

O ex-bbb Gil do Vigor ganhou um novo quadro da Globo e agora fará parte do programa ‘Encontro’, além de continuar com o quadro de economia no ‘Mais Você’.

