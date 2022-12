Ex-BBB foi responsável por tirar Deolane e Pétala de A Fazenda

Adélia Soares, ex-BBB e advogada de Deolane Bezerra, foi uma das responsáveis por tirar a peoa e Pétala da Fazenda após apresentar uma liminar.

Nas redes sociais, a advogada rebateu as críticas dos fãs do reality que acusaram a ex-BBB de acabar com o programa.

“Olhem só, parem de dizer que eu, Adélia, acabei com A Fazenda 14. Eu não acabei com nada, eu só trabalhei. Eu sigo legislação, eu analiso contrato, faço notificação e dentro do trabalho de uma advogada eu faço com que se cumpra a lei”, retrucou.

A advogada ainda ironizou o contrato da Record. “As vezes eu fico pensando o tamanho do impacto de um contrato mal feito, que deixa várias brechas, que facilita”, acrescentou.

Adélia participou do BBB16, mesma edição que Ana Paula Renault, sua ‘rival’ no reality da Globo. A advogada já tentou carreira na política ao se candidatar para deputada federal, pelo partido Patriota.