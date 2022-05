Ex-bbb Flay choca ao mostrar rosto cheio de espinhas por uso de chip da beleza

“Muita espinha? Destruiu minha pele. Agora não tem mais espinhas, estão só algumas machinhas e estou tratando essa porr*. Agora o efeito do chip acabou, graças a Deus. Nunca tive espinhas no rosto na minha vida inteira, nunca! Tive nas costas durante a puberdade. No rosto, nunca”, disse.

A ex-bbb Flayslane chocou os fãs ao mostrar o efeito colateral que teve com o uso do chip da beleza.

