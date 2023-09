Ex-BBB Emilly vive affair com tenista Thiago Wild, acusado de violência

E ex-BBB Emilly Araújo engatou um affair com o tenista Thiago Wild, que avançou para as quartas de final do ATP Challenger de Gênova, na Itália, nesta quinta-feira (7).

Seguidores da campeã do BBB17 notaram que ela vem vivenciando uma fase bem tenista no Instagram, com fotos em quadras e até torcendo muito pelo atleta, na arquibancada, em Gênova.

Para cravar o affair, o perfil no Instagram Circo da Mídia postou um flagra dos dois jantando em um restaurante. Segundo a página, eles foram vistos na Argentina, depois ela teria o acompanhado em Nova Iorque. O casal é frequentemente visto nos mesmos ambientes, além de postar fotos com as mesmas vistas.

Polêmicas — Além de ter sido destaque em Roland Garros em maio e ocupar o 254° lugar no ranking de tenista do mundo, Wild também ganhou os noticiários do Brasil ao ser acusado de violência doméstica pela ex-mulher, Thayane Lima.

Ela chegou a mostrar o comportamento do então companheiro com ela através de mensagens, em que ele a chamava de “sua kenga”, e “seu lixo” e dizia “cala a tua boca”, e disse que ele era quem escolhia as fotos que ela poderia postar no Instagram, além de pedir para ela apagar o perfil porque “mostrava as tetas”. “Você vai apagar as fotos de piranha?”, disse em uma das ocasiões.

A ex também chocou ao mostrar as primeiras conversas entre os dois, em que ele falava sobre o histórico nazista da sua família. As mensagens foram negadas pelo tenista.

Affairs ---- Recentemente, Emilly Araújo foi clicada aos beijos com Guilherme Mussi, ex-namorado de Mariana Rios e de Marina Ruy Barbosa. Antes disso, ela foi noiva de Paulo Simões, empresário que foi acusado de assédio contra uma estrangeira na Copa da Rússia.