Ex-bbb Eliezer sentiu ter engravidado Viih Tube após transa 'de outro mundo'

Eliezer Netto e Viih Tube surpreenderam a internet ao anunciar que terão um filho juntos, mas o ex-bbb sentiu que isso iria acontecer logo após a transa do casal.

Segundo o empresário e designer, ele disse que já sabia que ela iria engravidar assim que o ato da concepção foi finalizado. “Quando a criança foi feita, foi uma coisa de outro mundo. Assim que acabou, eu senti na hora. Foi muito louco.”, afirmou em conversa com os seguidoers.

O casal formado pela ex-participante do Camarote do BBB21 e pelo integrante do grupo Pipoca do BBB22 pretende mostrar todas as fases para os seguidores. “Esperamos que vocês fiquem felizes. Acompanhem esses marinheiros de primeira viagem. Vai ser, no mínimo, divertido”, disse Eli.

“Eu me sinto tão segura vivendo isso com o Eli, eu já consigo imaginar quantos momentos lindos vamos viver nos 3, eu me sinto tão em paz agora, tão completa! Tudo com a gente aconteceu de uma forma louca, mas não podia ser diferente”, afirmou Viih ao anunciar a gestação inesperada.