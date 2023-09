Ex-BBB Diego Alemão é liberado após pagar fiança e se irrita com repórteres

VEJA: Ex-BBB Diego Alemão dá entrevista após ser liberado da delegacia por porte ilegal de arma:



“Por que vocês não estão na frente da casa do Bruno de Luca, que deixou a porr* do meu melhor amigo com a cabeça no chão?”



pic.twitter.com/qL5nYNRfLx — CHOQUEI (@choquei) September 26, 2023

O ex-BBB Diego Alemão falou com a imprensa após pagar fiança de R$ 4 mil e ser liberado nesta terça-feira (26). Ele foi preso por porte ilegal de arma.

Irritado, Alemão mandou os repórteres irem para a frente da casa de Bruno de Luca - se referindo ao acidente com Kayky Brito em que o apresentador foi embora do local do acidente.

“Por que vocês não estão na frente da casa do Bruno de Luca, que deixou a porr* do meu melhor amigo com a cabeça no chão?”, queostionou.

Em seguida o ex-BBB alegou que estava armado porque é ameaçado. "Venha para o Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, sem risco nenhum. Eu tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada, está tudo bonitinho", disse sendo puxado em seguida para o carro.