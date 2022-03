Ex-BBB Daniel revela que conheceu namorado em ménage a trois com garota

Daniel Lenhardt, que participou do BBB20 pela Casa de Vidro, revelou que conheceu o novo namorado, Marcus Lobos, ao fazer sexo a três com uma ficante.

O modelo, que é bissexual assumido há tempos, conta que estava ficando com a mulher quando os dois decidiram adicionar mais alguém na transa. Após o sexo, os dois se aproximaram.

"Conheci o Marcus quando ele estava ficando com uma menina. Fiquei com essa menina na mesma noite e fomos para a cama, os três. Depois, começamos a nos gostar, só nós dois, e estamos juntos", disse.

Nesta semana, o rapaz deixou claro que sempre foi bissexual e que recebe críticas tanto quando está com uma mulher como quando está com um homem, pois as pessoas sempre desacreditam que ele goste dos dois.

O loiro se relacionou com Marcela McGowan no BBB20, e os dois eram bissexuais assumidos no reality show. Atualmente, Marcela namora a sertaneja Luiza, da dupla com o falecido cantor Maurílio.