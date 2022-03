Ex-BBB Daniel Lenhardt assume namoro com modelo gato

No BBB20, Daniel entrou pela Casa de Vidro e teve um romance com Marcela McGowan. Ambos já eram assumidamente bissexuais desde então.

Os dois estão no México em viagem com outros amigos.

Daniel Lenhardt, do Big Brother Brasil 2020, está namorando. Com uma foto em meio à natureza, o modelo surpreendeu os seguidores ao compartilhar o seu novo relacionamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.