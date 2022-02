Ex-BBB Arthur chora após ser ligado a por engano a caso de estupro por jornal

Arthur Picoli, do BBB21, usou as redes sociais para desabafar sobre um erro do jornal Folha do ES, que por acidente o ligou a um caso de estupro de uma menina de 14 anos, no seu estado natal.

A situação aconteceu nos Stories do Instagram. A foto do ex-BBB foi publicada na notícia “Adolescente de 14 anos é estuprada a caminho da escola".

Aparentemente, o título da notícia foi errado para a rede social. O link falava sobre a vida amorosa de Arthur, nada relacionado ao estupro. No Instagram, Arthur afirmou que as medidas já estão sendo tomadas:



"Acordei sendo metralhado por fake news, ameaças, e graças a Deus, meus amigos me alertaram e encaminharam as coisas, para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. Um jornal do Espírito Santo fez uma postagem em que a imagem de fundo sou eu, o link, como sempre, falava sobre a minha vida amorosa - que não diz respeito a ninguém - e a legenda falava sobre o estupro de uma jovem de 14 anos. O tamanho da irresponsabilidade e dos danos causados pelo jornal...".

"Eu me envergonho de ter que vir falar sobre isso, porque quem me conhece, sabe. Eu sou professor antes de tudo. Já estava pensando em voltar para a minha vida, porque não aguento mais isso", disse. : "Respeito pelo amor de Deus, não aguento mais", completou.

O personal trainer afirma que recebeu ameaças por telefone, por pessoas que descobriram onde ele está: "Meu telefone desde cedo com ligações e mensagens de ameaça, sabendo que estou em tal hotel, qual aeroporto estarei. O negócio não está legal hoje, não", desabafou.

A assessoria do ex-BBB também se pronunciou:

"Estamos extremamente decepcionados e arrasados. Colocar uma palavra errada em um texto é uma coisa. Colocar uma foto de uma figura ao fundo e um texto por cima é algo muito sério. As pessoas se esquecem que o Arthur é um ser humano, que tem família, que tem mãe, irmã, pai, escritório. Isso pode criar grandes danos, tanto profissionalmente quanto psicologicamente. Ele começou a sofrer grandes ameaças na parte da manhã. Pessoas ligaram de números restritos para ameaçar. Nós começamos a receber mensagens não positivas no escritório. Esperamos que o veículo se retrate o mais rápido possível", disse à revista Quem. “Muitas pessoas que passaram por ali viram apenas o título e não clicaram para ler. A matéria não falava dele, falava da vida dele normalmente. “.

O Jornal Folha do ES publicou uma nota se retratando, explicando que um problema no sistema causou a troca de imagens e de título no post do Instagram: "Admitimos o erro em nosso sistema, deixando claro que a celebridade Arthur Pícoli não tem qualquer envolvimento com o caso. Lamentamos o problema ocorrido e pedimos sinceras desculpas pelo acontecido".