Ex-BBB Aline Gotschalg mostra cicatriz após cirurgia de câncer na tireoide

A ex-BBB Aline Gotschalg mostrou a cicatriz da retirada do tumor na na tireóide após ser diagnosticada com câncer na região. A influenciadora e esposa do ex-bbb Fernando Medeiros apareceu sorridente ao mostrar sua recuperação.

"Oi, maravilhosos! Não estou sabendo nem por onde começar. Acho que não tem outra forma, se não for agradecendo as mensagens carinhosas e acolhedoras. Eu estou ótima. Me recuperando super bem. Logo, logo, estarei 100%", disse ela.

"Já tive retorno com o médico, tá tudo bem. Já olhei a cicatriz, acho que vai ficar linda", completou.