Ex-BBB Adrilles faz suposta saudação nazista na Jovem Pan

Após a repercussão negativa, Adrilles usou as redes sociais para negar que tenha feito a saudação nazista. “A insanidade dos canceladores ultrapassou o limite da loucura. Depois de um discurso meu veemente contra qualquer defesa de nazismo, um tchau é interpretado como um saudação nazista. Nazista é a sanha canceladora que não enxerga o próprio senso assassino do ridículo”, escreveu no Twitter.

“O nazismo matou 6 milhões de judeus, o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas e hoje é visto aqui no Brasil como uma coisa livre, absolutamente liberada, com partidos normalizados”, disse Adrilles, que é comentarista da atração.

Adrilles Jorge na Jovem Pan fazendo uma saudação parecida com uma saudação nazista logo após comentar sobre nazismo. Isso no mesmo dia em que Monark foi demitido por defender partido nazista e que Fiuza relacionou nazismo com passaporte vacinal. E ai @JovemPanNews ? pic.twitter.com/wSyvhvuVrk

O ex-bbb Adrilles polemizou durante sua participação no “Opinião”, da Jovem Pan, ao comentar sobre o caso de Monark - demitido do podcast Flow por apologia ao nazismo.

