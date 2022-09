Ex-atriz pornô Vivi Fernandez vai lançar boneca inflável inspirada em si mesma

Vini Fernandez, que agora fez do seu ganha pão a plataforma paga de conteúdo erótico OnlyFans, decidiu criar uma boneca inflável inspirada em si própria para comercializar aos fãs.

"A boneca precisa ser fiel a algumas características que são as tatuagens, a marquinha de biquíni e o cabelo loiro comprido tipo surfista porque me mantenho assim com essa aparência há muitos anos", detalhou ela à coluna Na Telinha, do Uol.



O produto ainda está em fase de criação e muitos detalhes precisam ser definidos ainda, porém o nome será Vivi e ela deve ser comercializada em sex shops.

Ex-atriz pornô também conhecida pelas pegadinhas do programa Silvio Santos, Vivi contou que a ideia surgiu devido à sua curiosidade de ver bonecas infláveis de perto. "Achei muito interessante, me diverti muito, acho que o sexo combina com bom humor, com diversão. A partir daí tive a intenção de ter a minha boneca e mostrei o interesse para o fabricante", disse.

"Talvez tenha link para venda nas minhas redes sociais também", adiantou.