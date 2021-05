Ex-ator mirim Pedro Malta mostra casamento por vídeochamada

Mas eu também nunca tive a oportunidade de conhecer alguém com quem quisesse ser - de fato - vovô algum dia, alguém com quem gostaria de compartilhar os maus e bons momentos, e até mesmo uma vida inteira. Mas esse alguém foi, aliás, É você @ferrnandalacerda !

Confira na íntegra: “Eu nunca pensei que meu casamento seria por meio de videochamada - apesar de contar com "apenas" 27 anos, a tecnologia na maioria das vezes soa para mim como algo saído diretamente de um episódio dos Jetsons: como assim ligar o celular e instantaneamente começar a falar olhando para a pessoa do outro lado da tela? Por mais simples que aparente ser, talvez eu carregue dentro de mim um analógico espírito de vovô...

Formado em Rádio e TV, Pedro - que pretende escrever e dirigir projetos como curtas ou pilotos de programas para televisão -, usou as redes sociais para mostrar como foi a celebração com direito à transmissão ao vivo, e para se declarar à sua esposa.

O rapaz, hoje com 27 anos, se casou com Fernanda Lacerda na sua própria casa, em Recife, sua cidade natal. Para não deixar os parentes e amigos de fora, Pedro transmitiu a cerimônia por vídeochamada.

