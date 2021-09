Evaristo Costa é dispensado da CNN Brasil após pouco mais de 1 ano no ar

“O jornalista contribuiu, até aqui, com seu talento, profissionalismo e carisma para a construção do sucesso da CNN Brasil. A empresa agradece a parceria, reconhece no apresentador um dos maiores talentos em atividade hoje na TV brasileira e deixa abertas portas para oportunidades futuras.”, diz a nota.

O contrato de Evaristo Costa com a CNN Brasil foi rescindido nesta sexta-feira (3). A emissora anunciou o desligamento do ex-Globo em um comunicado oficial.

