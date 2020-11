Evanescence anuncia Live show para dezembro; Veja prévia

A banda Evanescence terá sua primeira apresentação na época de distanciamento social, uma experiência em livestream chamada ‘Evanescence: A Live Session From Rock Falcon Studio.

O show online aconteceria durante o mês de outubro, mas acabou sendo adiado para 4 de dezembro, às 18h no horário de Brasilia. E os ingressos para o concerto online custam US$10 (cerca de R$54), porém o preço aumentará a partir de dezembro.

Evanescence voltou recentemente a ativa com o lançamento de três singles: ‘The Game is Over’, ‘Wasted on You’ e ‘Use My Voice’, que fazem parte do novo álbum da banda, ‘The Bitter Truth’, que chega ainda em 2020.