Evandro Santo revela vício em droga e se interna em clínica de reabilitação

Evandro contou que já está internado e por isso ficará ausente das redes sociais. “Como estou internado, não posso usar internet. Não posso abusar. Vou usar internet das seis às sete e meia, que é quando consigo postar as coisas e responder stories. Não posso abusar porque sou um paciente igual aos outros. Espero que as pessoas tenham a consciência. Eu tenho um monte de função, atividades. Tenho muitas coisas para fazer. Estou muito feliz”, finalizou.

