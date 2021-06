‘Eu amei a vida’, diz Paulo Gustavo em vídeo arrepiante

As imagens mostram momentos divertidos de Paulo Gustavo nos bastidores de seus trabalhos, e por fim surpreendem ao exibir o trecho em que Paulo parece mandar um recado para o que viria a acontecer. “Eu queria dizer pra quem achar esse vídeo que eu amei a vida, por exemplo. Que eu adorei conhecer vocês, que eu adorei tudo o que eu fiz, não me arrependo de nada. Porque às vezes eu tô num lugar aqui, agora, melhor do que o seu que achou a fita. E você não sabe…”.

