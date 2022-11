Estrela do TikTok, Vanessa Lopes compõe música para Copa, solta a voz e vira piada

gente eu acabei de ver a pior coisa que o tiktok fez. vanessa lopes fazendo as dancinhas do aplicativo enquanto gabily canta pessimamente if i ain’t got you. estou traumatizada.

Famosa pelas dancinhas no TikTok, Vanessa cantou alguns versos da música para Copa e ainda fez uma perfomance enquanto Gabily cantava ‘If I Ain’t Got You’, de Alicia Keys.

Vanessa Lopes, estrela do TikTok com 26 milhões de seguidores, se lançou como compositora com a música ‘Chapadinha na Gaveta’ e virou piada ao soltar a voz ao lado de Gabily ao vivo no programa TVZ, do Multishow.

