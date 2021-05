Estado de saúde de Paulo Gustavo é irreversível

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os médicos consideram o estado de Paulo Gustavo, 42, irreversível, segundo o último boletim médico divulgado pela assessoria de imprensa dele. O ator e humorista está internado desde o dia 13 de março por complicações da Covid-19.

Ele vinha apresentando sinais de recuperação, mas acabou voltando a apresentar piora em seu estado de saúde no último domingo (2), quando teve uma embolia gasosa que se disseminou inclusive para o sistema nervoso central. Desde então, o estado clínico dele é considerado "instável e de extrema gravidade".

"Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante", diz o mais recente boletim médico. "Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes."

Também por meio da assessoria de imprensa de Paulo Gustavo, a família do ator segue agradecendo todo o carinho dos fãs e pedindo orações dirigidas a ele e às demais pessoas acometidas "por essa doença terrível".

A humorista e amiga de Paulo, Tatá Werneck, 37, desmentiu na tarde desta terça-feira (4) que o artista tivesse morrido, como chegou a circular na internet. "A situação do Paulo é muito grave. Mas ele está vivo. Parem. Parem de querer ganhar likes em cima dele", escreveu a atriz no Twitter. "Nesse momento ele está vivo. Deixem o Paulo em paz. Deixem meu amigo em paz!", completou.

Diversos amigos e admiradores do artista têm se manifestado nas redes sociais. Além da própria Tatá, famosos como Mônica Martelli e Carolina Dieckmann têm pedido orações pela recuperação dele.

"Você representa vida. Como a vida é difícil e dura sem suas tiradas hilárias, suas histórias, suas ideias, sua genialidade em olhar o mundo. Sem a sua alegria e sua gargalhada não dá para viver. Vem! Estamos te esperando! A força do amor por você que uniu esse país é gigantesca e está indo toda para sua recuperação", escreveu Martelli.

HISTÓRICO

Paulo Gustavo está internado há mais de 40 dias. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do artista no dia 15 de março, dois dias depois de ele ser internado. Na ocasião, o marido dele, Thales Bretas, disse que ele estava melhorando e agradeceu o carinho dos fãs. O ator é pai de dois meninos.

Pouco mais de uma semana após a internação, no dia 21 de março, o ator precisou ser intubado porque estava com dificuldade para respirar. Na época, foi divulgado que o procedimento era uma precaução e Bretas disse que era "mais um passo na cura da infecção".

"[Paulo] foi sedado e intubado para que a cura consiga se estabelecer nos seus pulmões sem cansá-lo tanto com a falta de ar que o incomodava", disse. "Estou calmo, confiante e tenho certeza de que será um passo importante para a melhora completa do nosso guerreiro!!! Ele que é jovem, saudável, sem comorbidades e supercuidadoso, está passando por isso."

O ator respondeu bem ao tratamento e teve uma evolução positiva nos dias seguintes. Porém, no dia 2 de abril, o estado de saúde dele piorou. Ele acabou precisando mudar de tratamento e passou a respirar com a ajuda de ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea), uma espécie de pulmão artificial usado apenas em casos mais graves.

Dois dias depois, Paulo Gustavo precisou passar por uma pleuroscopia, para que a equipe médica pudesse verificar a condição de seus pulmões. Na ocasião, foi identificada uma fístula broncopleural, espécie de comunicação anormal entre os brônquios e a pleura. Ela foi corrigida.

Em 7 de abril, o marido de Paulo contou que o ator teve que receber uma transfusão de sangue. Segundo ele, devido ao ECMO, o paciente ficou "anticoagulado" e perdeu "um pouco de sangue". "Por isso precisou tomar algumas bolsas de sangue", explicou. Na mesma publicação, ele também incentivou as pessoas a irem doar sangue.

Porém, dias depois foi realizada uma toracoscopia, na qual uma nova fístula broncopleural foi identificada e corrigida. De acordo com comunicado da assessoria de imprensa do humorista, o procedimento foi um sucesso.

No dia 11, o boletim médico dizia que a situação clínica do ator continuava crítica. "Todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação", diz a nota publicada nas redes sociais.

Leia abaixo a íntegra do comunicado enviado pela assessoria de imprensa do ator e humorista:

"Internado desde 13 de março, no Rio de Janeiro, com quadro de COVID-19, Paulo Gustavo permanece no Serviço de Terapia Intensiva.

A equipe médica acaba de emitir novo boletim divulgado pela assessoria de imprensa do ator:

'Após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante.

Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vitais presentes.'

A família do ator continua agradecendo todo o carinho e pedindo orações dirigidas ao Paulo Gustavo, assim como às demais pessoas acometidas por essa doença terrível."