'Esqueça que sou sua mãe', teria dito Silvana a Larissa Manoela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fantástico revelou neste domingo (20) uma troca de mensagens entre a atriz Larissa Manoela e a mãe, Silvana Taques, na véspera do Natal de 2022.

Segundo Larissa, os pais haviam sido convidados a passar a data com a família do noivo dela, André, mas não aceitaram.

No dia 24 de dezembro, a atriz enviou uma mensagem dizendo que tentava entender as escolhas dos pais e pediu que Jesus renascesse no coração de Silvana. Também afirmou que sentia falta da melhor amiga e desejou uma linda noite de Natal.

De acordo com a mensagem divulgada no programa, Silva respondeu com um palavrão e acrescentou: "Esqueça que eu sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei".

No Fantástico, a advogada de Larissa, Patrícia Proetti, também fez novas afirmações sobre o controle do patrimônio financeiro da atriz.

Os pais de Larissa não quiseram conversar com a equipe do Fantástico.