Esposa revela que Sean Connery sofria de demência e conta como ele partiu

A esposa do ator Sean Connery, Micheline Roquebrune, de 91 anos, deu detalhes sobre os últimos dias e a partida do ícone dos cinemas, que teve morte anunciada no sábado (31). Ele morreu em Nassau, nas Bahamas, onde vivia recluso com a artista plástica.

Ao tabloide britânico Daily Mail, ela mostrou a última foto registrada dos dois juntos, tirada meses antes da morte, e contou que ele sofria de demência. “Não era vida pra ele. Ele não estava capacitado para se expressar ultimamente. Ao menos ele morreu enquanto dormia e foi tranquilo. Estive com ele o tempo todo e simplesmente desmaiou. Era o que ele queria”, disse. “Ele tinha demência e isso realmente teve efeitos negativos sobre ele”, revelou.

“Ele era magnífico e tivemos uma vida maravilhosa juntos. Vai ser muito difícil sem ele, eu sei. Mas não poderia durar para sempre e ele se foi em paz”, refletiu a viúva.

O filho, Jason Connery, revelou à BBC que o pai “Não estava bem há algum tempo”, e que “teve grande parte de sua família ao redor dele”, ao partir.

A família anunciou que o enterro será privado e que deve organizar uma homenagem póstuma depois da pandemia da Covid-19.