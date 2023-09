Esposa pede divórcio após condenação por estupro de ator de That '70's Show

A esposa de Danny Masterson, Bijou Phillips, entrou com um pedido de divórcio do ator conhecido pela série That '70s Show, pouco após ele ser condenado a 30 anos de prisão por estupro.

Os dois estavam juntos há quase 12 anos e têm uma filha, Fionna, de 9 anos.

Segundo a revista People, na ação, Bijou afirma que o casal tem "diferenças irreconciliáveis", pede pensão alimentícia, além de requerer que a guarda total da filha, e que seus bens sejam divididos pelo tribunal como propriedade separada.

A Sra. Phillips decidiu pedir o divórcio do marido durante este período infeliz. Sua prioridade continua sendo a filha", disse Phillips.

"Este período foi inimaginavelmente difícil para o casamento e a família. O sr. Masterson estava sempre presente para a Sra. Phillips durante os momentos mais difíceis de sua vida. A sra. Phillips reconhece que o Sr. Masterson é um pai maravilhoso para suas filhas. Ela espera que todos respeitem a privacidade de sua família nestes tempos difíceis”, afirmou a advogada.

O ator foi condenado a 30 anos de prisão pelo estupro de duas mulheres, na época em que ainda atuava na série That '70's Show. De acordo com fontes da People, Bijou Phillips ficou "perturbada", "aterrorizada", "chocada e devastada" com a condenação.