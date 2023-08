Esposa do jogador Mauro Icardi, Wanda Nara é diagnosticada com leucemia

Your browser does not support the video tag.





Wanda Nara, mulher do jogador Mauro Icardi, foi diagnosticada com leucemia. A informação foi dada pelo apresentador argentino, Ángel de Brito, na noite desta segunda-feira (31).

Nara já teria iniciado o tratamento. A modelo e apresentadora postou uma foto na academia nesta quinta-feira (3) sem fazer menção ao diagnostico.

"Meu 'rolinho' esquerdo me lembra como sou feliz apresentando o Masterchef. #amocomer. Comer me faz feliz e treinar faz bem", escreveu ela, que tampem é apresentadora do programa.

Wanda Nara mora na Turquia com o jogador, que defende o time turco Galatasaray. Ele tem duas filhas com Icardi e outros três, fruto do antigo relacionamento.

Traição

Em 2021, Mauro Icardi se envolveu em um escândalo de traição com a atriz argentina China Suarez. Na época, os rumores de separação começaram quando a modelo publicou uma indireta nas redes sociais.

"Outra família que você trocou por uma vadia!", escreveu deixando de seguir Icardi. O jogador se arrependeu da traição e moveu ‘céus e terras’ para reconquistar a apresentadora.