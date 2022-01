Esposa do apresentador Léo Batista é encontrada morta em piscina

Segundo o UOL, a polícia informou que o marido relatou que ela estava na beira da piscina, ele no interior da residência, quando se deparou com a vítima segurando um macarrão-boia e com a face dentro d’água.

Leyla Belinaso, esposa do jornalista esportivo da TV Globo Léo Batista, morreu ontem aos 84 anos no Rio de Janeiro. Ela foi vítima de afogamento na piscina de sua casa.

