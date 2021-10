Esposa de Zé Vaqueiro mostra detalhes de casamento luxuoso; vídeo

Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, divulgou um vídeo do casamento luxuoso que ocorreu em Fortaleza na última segunda-feira (25).

“Eu sempre sonhei em casar, ter filhos e construir a minha família. Sempre foi o meu sonho! Mas na vida passamos por muitas coisas que fogem totalmente dos nossos planos.tive que viver muita coisa , dificuldades e aprendizados que são válidos até hoje,para ser o que sou hoje. Fui mãe cedo, onde acreditava que a vida era simples e fácil…mas quem me conhece sabe que sempre trabalhei, estudei e me especializei para da o meu melhor.nunca foi fácil, porque nada na minha vida veio de graça eu sempre lutei para criar minha filha e ajudar minha família.Só eu sei ! Hoje posso dizer que estou vivendo um sonho , uma realização na minha vida…encontrei o homem que sempre sonhei.um homem bom,forte e cheios de sonhos…e que me ama me respeitou e me aceitou com a minha filha.pq onde não coubesse ela, pra mim não servia.

Como não amar esse homem? Você tem a minha admiração pro resto da sua vida,e que sortuda sou eu por ter casado com você. Construímos muitas coisas juntos , o maior foi a nossa linda família.Deus só tem nos abençoado pq ele conhece o nosso coração. Ama a nossa vida. Eu te amo meu amor Zé Vaqueiro para sempre , sua Ingra”, escreveu a empresária.

O casamento rendeu uma polêmica: a mãe do cantor não foi convidada para a cerimônia. Zé não se pronunciou sobre o assunto.