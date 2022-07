Esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker anuncia gravidez de 3 meses

Pedro Scooby vai ser papai mais uma vez. A esposa do surfista, Cintia Dicker, anunciou nesta terça-feira (12) que está grávida do primeiro filho do casal.

A modelo está chegando no terceiro mês de gestação, ou seja, o bebê foi concebido logo após a saída do surfista do BBB22 em abril.

Scooby já é pai de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 6 anos, frutos do antigo relacionamento com Luana Piovani.