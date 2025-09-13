Esposa de Akon pede divórcio após quase 29 anos de casamento





A cantora e empresário Akon, de 52 anos, e a esposa, Tomeka Thiam, decidiram se separar após quase 29 anos de casamento. Três dias antes de completarem a data comemorativa, Tomeka entrou com pedido de divórcio alegando “diferenças irreconciliáveis”. Segundo documentos obtidos pela Billboard, ela também solicitou a guarda legal da filha do casal, Journey, de 17 anos, além da guarda física exclusiva da adolescente, e requer pensão alimentícia do cantor.

O anúncio surpreendeu fãs e admiradores do casal, que acompanharam a trajetória de quase três décadas de casamento. Akon, conhecido mundialmente por sucessos no R&B e pop, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o término. Tomeka, por sua vez, tomou a iniciativa legalmente pouco antes do aniversário de 29 anos da união.

A filha do casal, Journey, será central nas decisões judiciais sobre guarda e convivência, conforme solicitado por Tomeka. A expectativa é de que o processo seja acompanhado de perto pelos meios de comunicação internacionais, dada a repercussão do casal no cenário artístico global.

O pedido de divórcio marca o fim de um relacionamento de longa data, em que o casal construiu não apenas uma família, mas também uma parceria pública marcada pelo engajamento de Akon em causas sociais e culturais, tanto nos Estados Unidos quanto na África, onde o artista desenvolve projetos de energia sustentável e educação.