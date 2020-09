Escritora e modelo brasileira estrela clipe do Smashing Pumpkins

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora e modelo Mayra Dias Gomes, filha mais nova do dramaturgo Dias Gomes (1922-1999), estrela o mais recente clipe do Smashing Pumpkins.

Lançado no fim de agosto, o vídeo traz a música "Cyr", que fará parte do novo álbum da banda de Billy Corgan, composto totalmente durante a pandemia, mas ainda sem previsão de lançamento.

Com um vestido de vinil negro colado ao corpo, Mayra interpreta uma mulher fatal com maquiagem pesada que acaba envolvida por uma espécie de rodamoinho gráfico, desenhado na tela.

A forma como ela acabou participando do clipe é curiosa. No ano passado, Mayra estava treinando luta-livre em uma escola de Las Vegas quando foi vista pelo líder do Smashing Pumpkins.

Acontece que Corgan, além de músico, é proprietário de uma companhia de luta livre chamada NWA. Após acompanhar os golpes impiedosos da brasileira no ringue, o roqueiro a convidou para entrar no elenco da NWA, o que ela topou.

Nove meses depois, ele a chamou para as gravações do clipe de "Cyr". As filmagens aconteceram em Los Angeles em apenas um dia, 14 de agosto, dirigidas por Linda Strawberry. As imagens do clipe são todas em preto e branco.