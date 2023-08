A escolha de novo presidente no Equador, hacker da Vaza Jato foi rotulado leigo e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escolha de novo presidente no Equador, hacker da Vaza Jato foi rotulado leigo, Espanha vence Copa do Mundo feminina e outras notícias para começar esta segunda-feira (21).

AMÉRICA LATINA

Esquerda volta a ganhar força no Equador e disputa 2º turno com 'outsider' liberal. Presidenciáveis foram escoltados nas eleições após assassinato do candidato Fernando Villavicencio.

FORÇAS ARMADAS

Hacker foi à Defesa a pedido de Bolsonaro, ficou 20 min e acabou rotulado como leigo; Segundo relatos de militares, Delgatti conversou com um técnico da equipe de fiscalização das Forças Armadas e foi dispensado.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Autônomos se passaram por empresários em posts no ataque de 8/1, aponta estudo. Levantamento com quase 90 mil contas do Twitter mapeou perfil de pessoas que publicaram pedidos de golpe.

STF

Ministros do STF formam maioria para mudar regra e beneficiá-los sobre escritórios de parentes. Tribunal libera magistrados a atuar em processos desde que sem participação direta nas causas.

FUTEBOL INTERNACIONAL

Espanha supera problemas, bate Inglaterra e conquista Copa do Mundo feminina. Equipe se torna a primeira desde 1954 a erguer troféu com goleada sofrida na campanha.

TELEVISÃO

Faustão precisará de transplante de coração. Boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein diz que apresentador está em diálise e entrou na lista de cirurgia da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo.

COTIDIANO

Ônibus de torcedores do Corinthians capota e deixa sete mortos em MG. Veículo trazia a torcida de volta a São Paulo após partida contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

SÃO CAETANO DO SUL

Michael Klein volta ao berço da Casas Bahia e investe em Itaquera, em meio a disputa por herança. Empresário recorre a perícia para rebater acusação do irmão, Saul, de que teria falsificado assinaturas do pai em documentos que o beneficiaram.

MÔNICA FIGUEIREDO (1956 - 2023)

Jornalista Mônica Figueiredo morre aos 66 anos, em Lisboa. Criativa e generosa, ela foi editora icônica da Capricho e ajudou a formar uma geração.

DIAS MELHORES

Gêmeas unidas pela cabeça são separadas após 4 cirurgias em Ribeirão Preto. Procedimento final, realizado no HC, durou 25 horas e reuniu equipes com 50 profissionais que acompanhavam família desde a gestação.

MÚSICA

Como o streaming criou uma 'classe média do pop' que talvez nunca chegue ao estrelato. Sem sucesso comercial expressivo, artistas são tratadas como grandes divas por bases de fãs.

LIVROS

Livros picantes com capas fofas são febre entre adultos que querem sexo e romance. Alavancado por TikTok, 'new adult' conquista fãs e põe obras como 'Vermelho, Branco e Sangue Azul' entre os mais vendidos.

MOSTRA DE CINEMA

Noitão do Petra Belas Artes homenageia diretor de 'O Exorcista' com filmes de possessão. Diretor William Friedkin morreu em 7 de agosto aos 87 ano.