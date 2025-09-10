   Compartilhe este texto

Escola de Samba homenageará Isabelle Nogueira no Carnaval 2026

Manaus, AM – A cunhã Isabelle Nogueira será a grande homenageada da Escola de Samba Presidente Vargas no Carnaval de Manaus em 2026. O anúncio, feito nesta terça-feira (9), pegou os fãs de surpresa e revelou o título do enredo: "Com Uma Flecha e Um Sonho: Isabelle Nogueira, a Força da Mulher Amazônica".

“Uma filha da Matinha, do berço da Presidente Vargas para o mundo”, dizia o post da agremiação, destacando Isabelle como um "símbolo da cultura do Amazonas, uma guerreira amazônica que levou a sua raiz, sua gente e sua história para o Brasil inteiro e para além das fronteiras”.

Isabelle expressou sua felicidade e gratidão pela homenagem. Em vídeos postados em seu Instagram, ela ressaltou a importância da ligação com a comunidade. "É a escola do bairro em que morei muitos anos. A gente tem umas histórias juntos pra contar, um enredo bem forte, bem orgânico, bem verdadeiro", afirmou a influenciadora. 

A homenagem vem em um momento de ascensão para a escola, que, em 2025, se consagrou campeã do Grupo de Acesso A com o enredo “Águas e Florestas – Os Encantos do Sul de Roraima”. A vitória garantiu o retorno da Presidente Vargas ao Grupo Especial do Carnaval de Manaus em 2026, tornando a homenagem a Isabelle ainda mais especial.

