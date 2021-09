Erika Schneider vence prova e escapa da 1ª roça em A Fazenda 13

Erika Schneider levou a melhor e venceu a prova do fazendeiro, nesta quarta-feira (22), em A Fazenda 13. Ela disputou com Liziane Gutierrez e Solange Gomes e conquistou o chapéu de segunda fazendeira do reality.

A ex-bailarina do Faustão comemorou a vitória: "É por você, mãe! Ai, não acredito!". Com a vitória de Erika, Solange e Liziane se juntam a Nego do Borel na berlinda.