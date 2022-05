Eric Clapton, que é contra a vacina, cancela shows após contrair Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eric Clapton anunciou o cancelamento de dois shows na Europa porque está com Covid-19. O cantor, que no ano passado declarou que se sentia no direito de cancelar apresentações em lugares onde o público tivesse que apresentar comprovante de vacinação, fez o anúncio em sua página do Facebook.

"Eric Clapton está infelizmente sofrendo de Covid, tendo feito um teste que deu positivo depois do segundo show no Royal Albert Hall", diz o texto. "Seus conselheiros médicos disseram a ele que se fosse continuar viajando e tocando, isso poderia atrasar substancialmente sua recuperação completa. Eric também não quer passar uma infecção a ninguém da banda, equipe, promotores e, claro, aos fãs."

As apresentações canceladas --e que devem ser remarcadas num período de seis meses-- aconteceriam nesta terça (17), em Zurique, na Suíça, e na quarta (18), em Milão, na Itália. O comunicado publicado na rede social também informa que Clapton deseja voltar a cantar nos dias 20 e 21 deste mês, em Bolonha.

Durante a pandemia, Clapton se posicionou contra a obrigatoriedade da vacinação contra o coronavírus e as medidas de distanciamento social. Há um ano, ele afirmou ter tido "reações desastrosas" após tomar a vacina AstraZeneca e culpou as "propagandas" que diziam que o imunizante era "seguro para todos". Segundo especialistas, os efeitos colaterais da AstraZeneca são geralmente leves e de curta duração, e não representam perigo.

"É muito frustrante que depois de ter evitado a Covid durante todo o lockdown e durante o período em que havia restrições para viajar, Eric tenha sucumbido à doença a essa altura, mas nós esperamos muito que ele esteja suficientemente recuperado até o fim da semana para que esteja em condições de se apresentar nas datas restantes", segue o comunicado que o músico divulgou nas redes sociais.

No fim de 2020, Clapton gravou a música "Stand and Deliver", uma composição do cantor e compositor britânico Van Morrison, em que se posiciona contra as medidas de prevenção à Covid. O ex-guitarrista do Cream afirmou que encontrou a sua voz na letra de Morrison.

"Embora estivesse cantando as palavras dele, elas ecoavam em meu coração", disse, em carta. "Gravei 'Stand and Deliver' em 2020 e fui imediatamente tratado com desprezo." A letra da canção tem versos como "você quer ser um homem livre ou um escravo?".