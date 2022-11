Erasmo Carlos é internado em estado grave e está intubado

O cantor Erasmo Carlos voltou a ser internado e está intubado no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro. Segundo a TV Globo, o quadro do artista é grave.

Erasmo havia recebido alta no início do mês após duas semanas internado no mesmo hospital para tratar uma síndrome edemigênica, doença causa por patologias cardíacas, renais ou dos vasos sanguíneos.