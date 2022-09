Equipe de Pelé relata ataques racistas após bate-boca com Tiago

"Discordar do jogo é um direito. Atacar, subjugar e menosprezar pela cor da pele é racismo, ou seja, crime! Os administradores das redes sociais de Milflows lamentam o ocorrido e informam que estão tomando as medidas jurídicas cabíveis".

"Após o episódio envolvendo Pelé Milflows e Tiago Ramos na manhã desta segunda-feira, o rapper vem sofrendo diversas atitudes racistas pelas redes sociais. Emojis de macaco foram postados na tentativa de agredir e diminuir Milflows", denunciou o time do peão, em comunicado publicado no Twitter oficial de Pelé.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.