Equipe de Justin Bieber chega ao Brasil e fãs ficam eufóricos após boatos de cancelamento

Os fãs brasileiros de Justin Bieber estavam apreensivos após boatos de que o astro canadense teria cancelado shows da turnê, mas respiraram aliviados na manhã deste sábado (3) depois que a equipe do cantor desembarcou no Rio de Janeiro.

O cantor deve se apresentar no Rock in Rio no domingo (4). A equipe formada por dançarinos, coreógrafos e a banda foi recebida com muita euforia pelos fãs no aeroporto do Galeão.