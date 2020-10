Equipe da Record flagra e interrompe ataque com faca

Uma equipe de reportagem da TV Equinócio, afiliada da RecordTV, no Amapá flagrou e interrompeu o momento em que um homem iria esfaquear outro. A ação foi registrada em vídeo pelo repórter cinematográfico Salgado Júnior, com câmera de celular.

De acordo com o UOL, o repórter contou que a equipe chegou em frente a um colégio, quando um dos homens estava atacando outro. Ao se aproximar, a equipe percebeu que o agressor havia desferido pelo menos três golpes de faca na vítima.

"Como trabalhamos com notícia, essa foi uma reação natural da minha profissão. Quando me deparei com a cena vi que havia dois homens brigando. Um deles estava no chão ferido e o outro estava tentando esfaqueá-lo. Foi quando eu disse que ele não precisava fazer aquilo e que eu estava registrando tudo", relatou ao UOL.

Ainda segundo a publicação, os dois homens acabaram fugindo do local antes da chegada da Polícia Militar.