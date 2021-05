Enzo Celulari vira piada após comentário sobre consumo de carne: 'alienado'

o cérebro do enzo celulari fazendo esse tweet sobre o consumo de carne no brasil: pic.twitter.com/QYLED0Byl2

esse tweet do enzo celulari, apavorante. os números da fome nesse país aumentando absurdamente, em muito por causa de um governo totalmente despreparado pra lidar com essa pandemia, e ele achando que o brasileiro tá mais consciente porque não tá comendo carne, tá virando vegan.

O nome de Enzo Celulari entrou para os trending topics (assuntos mais comentados) do Twitter nesta quarta-feira, 26, após o filho de Claudia Raia e Edson Celulari fazer um comentário sobre a queda no consumo de carne no Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.