Enzo Celulari rebate críticas por unhas pintadas: 'tabu sendo quebrado'

“Homens disputando com mulheres unhas pintadas. Por que será que os homens gostam tanto de parecer com mulheres em algo?”, disparou uma seguidora. O filho de Claudia Raia e Edson Celulari então rebateu: “Não é sobre disputa. É sobre gosto, liberdade e arte. Está ouvindo o tabu sendo quebrado?".

Enzo Celulari publicou uma foto no Instagram e recebeu críticas por aparecer de unhas pintadas, no último domingo (21).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.