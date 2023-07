Enxaqueca com aura: entenda a doença que levou Virginia ao hospital com braço dormente e dificuldade na fala

Virgínia Fonseca revelou aos seguidores que sofre de enxaqueca com aura, e fez um relato da sua ida ao hospital antes de receber o diagnóstico, com sintomas como visão turva, formigamento em partes do corpo e até dificuldade na fala.

Essa doença neurológica acomete apenas uma parte da população. A enxaqueca com aura ocorre em 20 a 30% das pessoas que têm enxaqueca comum, principalmente em mulheres.



De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, esse tipo de enxaqueca possui 4 fases

1ª fase -- Premonitória: Nesta etapa, o paciente tem sinais e sintomas da enxaqueca que está por vir. Entre os sinais estão fadiga, bocejo, dificuldade de concentração, irritabilidade, depressão, desejo por comer doce

2ª fase - Aura: Manifestações neurológicas bem localizadas, que surgem de maneira gradual. Pelo menos uma aura ocorre em um dos lados do corpo, pode iniciar antes ou junto com a dor de cabeça. Cada aura possui duração entre 5 a 60 minutos.

A aura que altera a visão é mais frequente e se manifesta com pontos pretos, pontos brilhantes e imagens em ziguezague que surgem em uma parte do campo visual e pouco a pouco vão se espelhando e crescendo.

Já o segundo sintoma mais frequente da aura é alteração sensitiva, com formigamento ou dormência, afetando apenas um lado do corpo e se espalhando em questão de minutos, em regiões como braços, rosto e até a língua.

O terceiro tipo de aura é o da fala/linguagem, causando dificuldade de pronunciar palavras (diastria e afasia de expressão).

3ª fase - Cefaleia: Logo após o término da aura vem uma intensa dor de cabeça, podendo ser, segundo a SBC, típica ou não de enxaqueca. É quando se entra na terceira fase, a cefaleia, que pode durar de 4 horas até 3 dias, além de sentir enjoo, podendo causar vômitos, e sentir incômodo com luz, som e cheiros.

4ª fase - Resolução: A quarta e última fase pode durar 2 dias e ainda causa sintomas semelhantes ao da primeira fase, com sensação intensa de fadiga, dificuldade de concentração e em alguns casos uma dor de cabeça leve e residual, que pode durar até 2 dias.

Tratamento --- O tratamento da enxaqueca com aura deve ser realizado na própria fase de aura, sem precisar esperar a dor de cabeça vir. Segundo a SBC, o tratamento da enxaqueca com aura é semelhante ao da enxaqueca comum, podendo ter uma variação em medicações que possam promover melhora maior no caso específico da aura.

É importante ressaltar que não é apenas uma dor de cabeça e as pessoas portadoras de enxaqueca, em geral, devem lembrar que possuem maior risco de complicações vasculares do que a parte da população sem enxaqueca.

No planejamento do tratamento médico, devem se prestar atenção na alimentação, evitando alimentos que contenham substâncias inflamatórias que podem ser fatores desencadeantes da crise, como por exemplo café, vinho tinto, molhos, queijos curados e chocolates.

Também devem ficar atentos pacientes que sejam fumantes ou façam uso de anticoncepcionais, o que pode triplicar a probabilidade de derrame, segundo a médica Célia Roesler, vice-coordenadora do Departamento Científico de Cefaleia da Academia Brasileira de Neurologia.