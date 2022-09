Enxadrista e Netflix chegam a acordo em processo sobre 'O Gambito da Rainha'

Lançado em 2020, "O Gambito da Rainha" conta a história de uma jovem órfã que se torna a melhor jogadora de xadrez do mundo. A personagem principal de Beth Harmon é fictícia, mas a série traz famosos enxadristas do mundo real, incluindo Gaprindashvili, primeira mulher a receber o título de Grande Mestre da Federação Internacional de Xadrez, em 1978.

O processo, no entanto, foi adiante. Um juiz federal negou o pedindo da Netflix, afirmando que o fato de a obra se passar no universo ficcional não isentava a empresa de cumprir responsabilidades em caso de difamação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-campeã mundial de xadrez, a georgiana Nona Gaprindashvili, 81 anos, chegou a um acordo extrajudicial com a Netflix para encerrar ação que movia na Justiça contra a plataforma de streaming. Gaprindashvili abriu o processo em setembro de 2021, pedindo US$ 5 milhões, cerca de R$ 26 milhões, por difamação na série "O Gambito da Rainha". As negociações haviam começado em março.

