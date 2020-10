Entenda por que Sean Connery foi o maior 007 da história

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro e mais marcante James Bond dos cinemas ganhou vida na pele de Sean Connery, que morreu neste sábado (31), aos 90 anos. O ator escocês encarnou o espião mais famoso das telas entre 1962 e 1971 em seis filmes da série.

Um Bond que quase não sorria. Assim Connery se firmou no papel e alçou a série ao sucesso. A primeira vez que disse "Bond, James Bond" foi em "007 contra o Satânico Dr. No". Seguiu cercado por mulheres elegantes e à caça de vilões em "Moscou Contra 007", de 1963, "007 Contra Goldfinger", de 1964, "007 Contra a Chantagem Atômica", de 1965, e "Com 007 Só Se Vive Duas Vezes", de 1967.

Deixou a franquia depois desses cinco episódios e no auge do sucesso internacional. Foi substituído pelo australiano George Lazenby em 1969. A troca foi um fracasso, e os executivos convenceram o escocês a retornar em "007 - Os Diamantes São Eternos", de 1971, com um adiantamento de US$ 1 milhão.

Até 2012, quando foi lançado "007 - Operação Skyfall", dois dos filmes estrelados por Connery eram os líderes em bilheteria dentro da franquia. Em valores corrigidos pela inflação, "Chantagem Atômica" e "Goldfinger" superaram US$ 1 bilhão de faturamento.

O escocês de quase dois metros de altura era a personificação do charme do agente secreto de Ian Fleming. Toda a valentia, a força, a beleza do agente inatingível era associada ao rosto de Sean Connery.

No filme seguinte, quem assumiu foi Roger Moore, que seria o espião por 12 anos. Moore, primeiro inglês a representar o personagem, teve altos e baixos. Tornou Bond mais descontraído, com tiradas até nas cenas mais tensas. Para os puristas, foi uma infantilização do agente secreto.

Com Moore, o 007 viajou ao Brasil e ao espaço no filme que é considerado por alguns como o pior da série, "007 Contra o Foguete da Morte", de 1979. Ele se despediu depois de sete filmes, aos 58 anos, em "007 na Mira dos Assassinos", de 1985.

O quarto James Bond, Timothy Dalton, prestou serviços à rainha da Inglaterra em "007 - Marcado para a Morte", de 1987, e " 007 - Permissão para Matar", de 1989. O bastão foi passado a Pierce Brosnan, que ficou na pele do espião em quatro produções, entre 1995 e 2002.

Daniel Craig assumiu a identidade do espião em "007: Cassino Royale", de 2006. Até 2015 foram mais três produções, e para 2021 é aguardada a quinta participação de Craig, a última, no 25º filme do agente 007.

Os Bonds de Connery

'007 Contra o Satânico Dr. No' (1962)

Nota do IMDB: 7,2

Bilheteria: US$ 510,2 milhões (valores corridos pela inflação)

Em sua primeira aventura, o agente vai à Jamaica investigar um misterioso cientista que realiza experimentos numa ilha. É famoso por uma das cenas mais conhecidas da franquia, a aparição da "Bond girl" Honey Rider, papel de Ursula Andress, trajando um biquíni branco

'Moscou Contra 007' (1963)

Nota do IMDB: 7,4

Bilheteria: US$ 675,5 milhões

O agente secreto retorna incumbido de proteger uma desertora russa que planeja entregar ao Ocidente uma máquina decodificadora. Marca a primeira aparição do líder da Spectre, a organização criminosa com planos de dominação mundial

'007 Contra Goldfinger' (1964)

Nota do IMDB: 7,7

Bilheteria: US$ 1,05 bilhão

O espião precisa deter um milionário que tem planos de dominar o mercado do ouro. O filme marcou época por suas cenas antológicas (como a da garota pintada de ouro) e definiu muitos dos chavões de Bond, como a música-tema após uma cena de abertura

'007 Contra a Chantagem Atômica' (1965)

Nota do IMDB: 7

Bilheteria: US$ 1,17 bilhão

Em sua quinta missão, o agente vai às Bahamas deter um dos membros da Spectre, que sequestrou ogivas nucleares da Otan. É conhecido por suas cenas subaquáticas, tidas como inovadoras para a época

'Com 007 Só se Vive Duas Vezes' (1967)

Nota do IMDB: 6,9

Bilheteria: US$ 873 milhões

É um filme praticamente ambientado todo no Japão. Após forjar a própria morte, 007 investiga um complô comandado pela Spectre, que planeja pôr Estados Unidos contra a Rússia, ao sequestrar foguetes de cada um dos dois países

'007: Os Diamantes São Eternos' (1971)

Nota do IMDB: 6,6

Bilheteria: US$ 747 milhões

Connery retorna numa última incursão oficial pelo personagem. Em Las Vegas, 007 investiga um plano de extorsão envolvendo diamantes comandado por sua arqui-inimiga Spectre

'007: Nunca Mais Outra Vez' (1983)

Nota do IMDB: 6,2

Bilheteria: US$ 414 milhões

Como que para exorcizar James Bond de sua carreira, Sean Connery voltou ao papel para se despedir neste filme fora da franquia oficial