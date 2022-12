Entenda a condição de Mamma Bruschetta, operada após hérnia perfurar o intestino

No encarceramento, a falta de oxigenação impede que o sangue chegue no local, causando uma necrose, que perfura o intestino.

Segundo o Viva Bem UOL, as hérnias umbilicais se formam quando a pressão de dentro do abdome o empurra para fora, criando uma cicatriz. Isso ocorre na aponeurose (membrana que reveste o abdome) como se fosse um saco que está abaixo da camada muscular, de gordura e da pele.

Bruschetta foi internada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após sentir fortes dores no estômago. Durante a operação, foi descoberto que uma hérnia umbilical havia perfurado o intestino da apresentadora.

