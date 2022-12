Entenda como testículos de Harvey Weinstein podem ser a chave para sua condenação

Ao todo, Weinstein é acusado por mais de 100 mulheres, entre elas atrizes famosas como Rose McGowan, de má conduta sexual. As acusações vieram na esteira do movimento #MeToo, que levou aos tribunais nomes como Kevin Spacey e Johnny Depp.

A modelo e atriz europeia foi uma das testemunhas que falou sobre os testículos de Weinstein. Ela o acusou de estupro e agressão, cujo episódio teria acontecido em 2013 em um hotel de Bervelly Hills. A defesa do magnata, no entanto, disse que ela nunca esteve no quarto do hotel e por esse motivo não poderia descrever a genitália.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.